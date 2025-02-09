ВОЗ пока рано хоронить, несмотря на выход США, считает Гатилов

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) еще слишком рано списывать со счетов и хоронить, несмотря на выход США из ее состава.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с корреспондентом ТАСС, приуроченной к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

"По оценкам Секретариата ВОЗ и многих независимых специалистов, выход США из состава ВОЗ, безусловно, будет иметь негативные последствия для глобальных усилий, направленных на "достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья", - сказал он. - Тем не менее я бы не стал хоронить Организацию. Как сказал бы Марк Твен, "слухи о ее скорой смерти сильно преувеличены".

Постпред указал, что членство США в ВОЗ прекращается 22 января 2026 года, то есть только через год после того, как американская сторона направила генсеку ООН как депозитарию устава организации соответствующее уведомление. Кроме того, по оценкам Гатилова, есть основания полагать, что частные доноры не только не планируют сворачивать поддержку ВОЗ, но и рассматривают возможность выделения дополнительных ресурсов на нужды организации.

"Важно также учитывать, что многие программы и проекты ВОЗ финансируются из добровольных взносов не только правительства США, но и частных американских структур, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Майкла Блумберга и других", - пояснил постпред.

По словам дипломата, в настоящее время по линии секретариата ВОЗ и руководящих органов организации ведется интенсивная работа по адаптации к новым условиям. В частности, принимаются жесткие меры экономии, рассматриваются возможности перераспределения нагрузки на страны-члены, идет поиск вариантов оптимизации бюджета и новых источников финансирования.

"Сомневаюсь, что выход из ВОЗ позволит администрации Дональда Трампа успешнее справляться с многочисленными проблемами в сфере здравоохранения, стоящими перед США. Скорее наоборот. Что касается России, то наша страна продолжит использовать площадку ВОЗ для взаимовыгодного диалога со всеми заинтересованными государствами", - резюмировал Гатилов.

21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 5 февраля официальный представитель правительства Аргентины Мануэль Адорни заявил, что президент республики Хавьер Милей распорядился о выходе страны из ВОЗ.

Источник: ТАСС