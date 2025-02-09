Фон дер Ляйен: ЕС пришло время взять безопасность и оборону в собственные руки

Евросоюзу пришло время взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки.

Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве по случаю того, что электросети стран Балтии после отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) синхронизировались с ЕС. Ее транслировала пресс-служба ЕК.

"Помимо защиты инфраструктуры, пришло время - и даже давно пора - взять нашу безопасность и оборону в свои руки, - сказала она. - НАТО остается основой нашей обороны. Но очевидно, что нам нужна общеевропейская оборона".

Источник: ТАСС