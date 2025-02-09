Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.
Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что страны Балтии «сделали это» и стали частью европейской системы электросетей.
Днем 9 февраля сообщалось, что тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом.
До этого стало известно, что энергетическая система Белоруссии стабильно работает после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого кольца БРЭЛЛ.
Источник: Gazeta.ru
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