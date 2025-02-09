Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что страны Балтии «сделали это» и стали частью европейской системы электросетей.

Днем 9 февраля сообщалось, что тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом.

До этого стало известно, что энергетическая система Белоруссии стабильно работает после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого кольца БРЭЛЛ.

Источник: Gazeta.ru