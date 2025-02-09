Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки», так как их никто не слушает, а на их работу тратится около 1 млрд долларов в год, заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает», — написал он в соцсети X.

По его мнению, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой». При этом обе радиостанции ежегодно расходуют около 1 млрд долларов, собранных американскими налогоплательщиками.

Источник: aif.ru