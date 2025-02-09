 В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду

First News Media20:40 - Сегодня
В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду

Вашингтону следует уделить внимание модернизации своего ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Россия обладает огромным ядерным арсеналом. Китай спешно создает свой - сотни единиц новых ядерных вооружений год за годом. Нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду - на земле, на море и в воздухе", - сказал он. "Но это также касается "Железного купола" или "Золотого купола", как бы вы ни пожелали его назвать", - добавил руководитель военного ведомства, говоря о планах американского президента Дональда Трампа создать новую систему противоракетной обороны в США. Глава Пентагона заверил, что намерен добиться включения ассигнований на создание такой системы в бюджет на 2026 финансовый год.

Как сообщила 30 января газета Financial Times, разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны "Железный купол Америки" предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы.

Хегсет, отвечая на вопросы американских сенаторов перед слушаниями 14 января по утверждению его кандидатуры на пост министра обороны США, отметил, что Вашингтон настроен на "строительство современной ядерной триады", если не будет диалога по контролю над вооружениями. Трамп 23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая. Он выразил уверенность в том, что на это есть хорошие шансы.

Трамп ранее неоднократно заявлял о планах создать в США новую систему ПВО по примеру израильской. Он заверял, что это поможет укрепить американскую безопасность и создать множество рабочих мест.

Источник: ТАСС

Поделиться:
113

Актуально

Политика

Община призвала международные организации оказать давление на Армению для ...

Общество

ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В мире

Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду

Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

СМИ: Армена Саркисяна убил террорист-смертник из Армении

Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

Кто она, первая леди Сирии? Турецкие СМИ впервые опубликовали кадры с Латифой эль-Шараа – ФОТО

Последние новости

Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Сегодня, 21:00

В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду

Сегодня, 20:40

Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Сегодня, 20:10

В Геранбое столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

Сегодня, 19:55

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Сегодня, 19:45

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Сегодня, 19:10

Фон дер Ляйен: ЕС пришло время взять безопасность и оборону в собственные руки

Сегодня, 18:40

В Баку женщина стала жертвой угарного газа

Сегодня, 18:30

В ООН назвали незаконным план Трампа по расселению сектора Газа

Сегодня, 17:55

В Самухе человек утонул в искусственном водоеме

Сегодня, 17:20

В Германии проводится расследование в отношении Романа Абрамовича

Сегодня, 17:00

ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Сегодня, 16:25

ВОЗ пока рано хоронить, несмотря на выход США, считает Гатилов

Сегодня, 15:55

Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников

Сегодня, 15:25

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РКК

Сегодня, 15:05

Азербайджанские боксеры завоевали в Сербии 6 медалей

Сегодня, 14:40

В Хырдалане 10 человек были эвакуированы при пожаре в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

Ким Чен Ын: КНДР не хочет военной напряженности на Корейском полуострове

Сегодня, 14:05

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:40
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50