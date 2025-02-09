В Пентагоне указали на необходимость модернизировать ядерную триаду

Вашингтону следует уделить внимание модернизации своего ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Россия обладает огромным ядерным арсеналом. Китай спешно создает свой - сотни единиц новых ядерных вооружений год за годом. Нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду - на земле, на море и в воздухе", - сказал он. "Но это также касается "Железного купола" или "Золотого купола", как бы вы ни пожелали его назвать", - добавил руководитель военного ведомства, говоря о планах американского президента Дональда Трампа создать новую систему противоракетной обороны в США. Глава Пентагона заверил, что намерен добиться включения ассигнований на создание такой системы в бюджет на 2026 финансовый год.

Как сообщила 30 января газета Financial Times, разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны "Железный купол Америки" предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы.

Хегсет, отвечая на вопросы американских сенаторов перед слушаниями 14 января по утверждению его кандидатуры на пост министра обороны США, отметил, что Вашингтон настроен на "строительство современной ядерной триады", если не будет диалога по контролю над вооружениями. Трамп 23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что хотел бы сокращения ядерных арсеналов России, США и Китая. Он выразил уверенность в том, что на это есть хорошие шансы.

Трамп ранее неоднократно заявлял о планах создать в США новую систему ПВО по примеру израильской. Он заверял, что это поможет укрепить американскую безопасность и создать множество рабочих мест.

Источник: ТАСС