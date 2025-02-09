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Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

First News Media10:35 - Сегодня
Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, чем прибегать к военным действиям.

Об этом он сообщил в интервью The New York Post.

"Я хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Я предпочел бы это бомбардировкам", - отметил Трамп.

По его словам, если такая сделка будет достигнута, Израиль не станет атаковать Иран. Однако детали потенциальных переговоров Трамп раскрывать отказался. Президент добавил, что может рассказать иранцам то, что считает необходимым, и надеется, что они откажутся от своих текущих планов. "Я скажу им, что готов заключить сделку", - сказал Трамп.

На вопрос о том, что именно он предложит Ирану в обмен на соглашение, Трамп ответил: "Я не могу сказать это, потому что это слишком жестко". "Но я не буду их бомбить", - добавил президент США.

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