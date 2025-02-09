Марокко и Ирак поддержали территориальную целостность Сирии

Главы МИД Марокко и Ирака Насер Бурита и Фуад Хусейн обсудили на встрече в Рабате несколько актуальных региональных проблем, включая обстановку в Сирии после смены правящего режима.

"Переговоры между двумя сторонами выявили совпадение взглядов по вопросу уважения территориальной целостности и национального суверенитета Сирии, а также единства сирийского народа", - отмечает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Бурита и Хусейн выразили желание видеть Сирию "мирной, стабильной и процветающей в рамках национального единства, объединяющего всех сирийцев без исключения".