В Грузии сравнили иностранных послов с секретарями ЦК КПСС

Иностранные послы в Грузии ведут себя как политические инструкторы, это напоминает поведение московских секретарей ЦК КПСС (Центральный комитет Коммунистической партии СССР — высший партийный орган в промежутках между съездами партии. — прим. ред.).

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает газета «Взгляд».

«Иностранные послы в принимающей стране вместо наведения мостов с местным обществом ведут себя как инструкторы по осуществлению политики», — сказал политик.

По мнению Папуашвили, такое поведение привело к тому, что основной задачей дипломатов перестало быть установление доверия с местным правительством, теперь они стараются навязывать Тбилиси свою власть.

Спикер парламента подчеркнул, что пришло время, чтобы дипломатия в Грузии вернулась на привычное место.