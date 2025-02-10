Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан

Высказывания первого заместителя председателя комитета по туризму Государственной Думы Федерального Собрания РФ Николая Валуева, содержащие оскорбительные выражения в адрес Азербайджана и нашего народа, а также угрожающие заявления в отношении нашей страны, являются абсолютно неприемлемыми.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

В связи с его высказываниями против нашей страны Николай Валуев был включен в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан, отметил Гаджизаде.

По его словам, это не первый случай включения депутатов Государственной Думы России в список «нежелательных лиц». Например, ранее в этот список были внесены первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов, которые выступали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

С сожалением следует отметить, что все эти депутаты являются членами правящей партии РФ «Единая Россия», подчеркнул он.

«В отношении лиц, выступающих против суверенитета, территориальной целостности нашей страны и азербайджанского народа, и впредь будут предприниматься соответствующие меры в рамках законодательства нашей страны», - заключил Гаджизаде.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Николай Валуев предложил «поставить на учет» всех азербайджанцев, находящихся в России, и «отправить их на фронт». Он использовал оскорбительные выражения, уничижительно называя выходцев из Центральной Азии и Кавказа «шоблой», что не только признак ксенофобии, но и проявление имперского шовинизма, который находит поддержку в российских властных кругах.