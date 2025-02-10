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Армения

В Армении адвокаты объявили забастовку

First News Media15:14 - Сегодня
В Армении адвокаты объявили забастовку

Сегодня с утра адвокаты Армении объявили забастовку.

«К забастовке присоединились почти все адвокаты. После общего собрания они представят подробную информацию о своих дальнейших шагах», - сообщила пресс-секретарь Палаты адвокатов Сильви Тигранян aysor.

Ранее адвокаты обсудили проблемы, вызванные законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения», вступившим в силу 1 января 2025 года, а затем выступили с заявлением, в котором говорилось, что изменения вызывают ряд проблем как для адвокатов, так и для лиц, нуждающихся в юридической помощи.

В частности, по словам адвокатов, применение закона:

- Оказывает существенное негативное влияние на защиту нарушенных прав человека.

- исключает возможность оказания бесплатной (pro bono) юридической помощи (pro bono) адвокатскими организациями;

- существенно увеличивает стоимость юридических услуг, ограничивая доступность юридической помощи, ее ценовую доступность и возможность судебной защиты;

- создает непредвиденную значительную финансовую нагрузку для отдельных адвокатов и адвокатских организаций, которые вынуждены продолжать оказывать юридическую помощь в рамках уже заключенных договоров;

- приводит к дискриминационным условиям для граждан-физлиц, поскольку в отличие от коммерческих организаций, уплачивающих НДС, стоимость оказываемых гражданам юридических услуг на 20-20 процентов выше;

- дополнительно обременяет работу адвокатов, а также становится поводом для дополнительных расходов, создавая обязательную необходимость использования бухгалтерских услуг;

- ограничивает возможности развития института адвоката, несоразмерно препятствуя формированию новосоздаваемых адвокатских контор из-за тяжелого налогового бремени,

- создает дискриминационные условия для юристов, в отличие от других сфер экономики, где применяются льготные налоговые условия».

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