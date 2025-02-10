Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Оппозиционные силы с третьей попытки смогли внести на рассмотрение парламента Румынии инициативу о прекращении полномочий президента Клауса Йоханниса, который остался на посту дольше положенного срока из-за перезапуска процедуры выборов.

Сегодня парламент Румынии впервые планировал рассматривать инициативу о прекращении полномочий президента Клауса Йоханниса. Об этом сообщает Digi24, пишет «Европейская правда».

Повторные президентские выборы в Румынии уже назначены на начало мая.

Йоханнис завершает вторую каденцию на этом посту и больше не будет баллотироваться.