Служба электронной безопасности предупредила о критической уязвимости в Google Chrome

В браузере Google Chrome обнаружена критическая уязвимость (CVE-2025-0445).

Об этом сообщает Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, уязвимость возникает в связи с некорректным использованием динамической памяти в процессе работы программы (Use After Free-UAF). В результате киберпреступники могут удаленно воспользоваться этим с помощью специально разработанных HTML-страниц.

В связи с этой проблемой пользователям и администраторам рекомендуется обновить браузер Chrome до версии 133.0.6943.53 или более новой версии.