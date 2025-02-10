Трамп: Канаде будет выгодно стать 51-м штатом США

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Канаде будет выгодно присоединение к США в качестве 51-го штата.

"Думаю, Канаде было бы гораздо лучше в качестве 51-го штата. Мы ежегодно теряем из-за Канады $200 млрд, я не позволю этому продолжаться. Это слишком много. Почему мы должны каждый год платить $200 млрд, по сути, в виде субсидий для Канады? Будь они 51-м штатом, я не был бы против", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее в воскресенье помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер не планирует вторжение в Канаду.

Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского президента, исходят в том числе от России и Китая. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ответ заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.