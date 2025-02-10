В МИД РФ напомнили Армении, что членство в ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно

Одновременное членство Армении в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе невозможно, и Москва четко обозначила это для Иревана.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям».

«Это абсолютно разные системы, и одновременное пребывание в них просто невозможно», - подчеркнул Галузин.

Он напомнил, что членство Армении в ЕАЭС несет стране «ощутимые и весомые долгосрочные блага в виде роста торговли и в виде роста инвестиций».

По его словам, Евросоюз уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям, при этом не обещая Иревану ничего конкретного взамен.

«Что касается <…> вопроса о начале переговоров между Арменией и Евросоюзом по разного рода проектам в пользу сближения, в частности, безвизового режима, то да, такие переговоры начаты. Мы видим, что Евросоюз и здесь верен себе, потому что, особо не давая каких-то обещаний и не принимая каких-то серьезных решений в плане безвизовых отношений, уже требует от Армении политической лояльности и присоединения к антироссийским санкциям», - отметил он.

Источник: «Известия»