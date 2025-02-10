Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе обвинил Запад в начале конфликта в Западной Украине.

Грузинский премьер заявил об этом в интервью изданию "Die Weltwoche".

Политик подчеркнул, что западные страны активно участвовали в вооружении Киева.

По словам Кобахидзе, необходимо было предпринять все возможные меры, чтобы избежать военного конфликта.

Премьер-министр добавил, что разрушение дружественной страны вызывает глубокое беспокойство у Грузии.