Кобахидзе обвинил Запад в эскалации конфликта в Западной Украине
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе обвинил Запад в начале конфликта в Западной Украине.
Грузинский премьер заявил об этом в интервью изданию "Die Weltwoche".
Политик подчеркнул, что западные страны активно участвовали в вооружении Киева.
По словам Кобахидзе, необходимо было предпринять все возможные меры, чтобы избежать военного конфликта.
Премьер-министр добавил, что разрушение дружественной страны вызывает глубокое беспокойство у Грузии.
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