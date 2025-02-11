Каллас: ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не может быть никакого соглашения по украинскому урегулированию, достигнутому без участия Европы.

В интервью газете Corriere della Sera она также указала, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью.

«Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС», - сказала она.

«Для нас помощь Украине не означает благотворительность, мы таким образом инвестируем в собственную безопасность», - отметила политик.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем». В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.

Источник: ТАСС