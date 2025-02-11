Спикер парламента Армении: Переговоры с Азербайджаном не зашли в тупик

Переговоры между Арменией и Азербайджаном не зашли в тупик, однако Баку уже три месяца не отвечает на предложения Иревана.

Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Я бы не сказал, что переговоры между Арменией и Азербайджаном зашли в тупик. Однако Азербайджан вот уже три месяца не отвечает на наши предложения, что вызывает беспокойство», - отметил он, однако добавил, что не может предоставить подробности армянских предложений.

«Мы имеем исторический шанс установить мир в регионе для наших поколений», - сказал он.

Источник: ТАСС