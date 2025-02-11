Сирийские власти не пустили российских военных в Тартус

Министерство обороны Сирии не допустило российский военный конвой на базу в Тартусе.

Колонна из 30 транспортных средств с ракетным вооружением, выдвинувшаяся утром с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, была остановлена на контрольно-пропускном пункте в Тартусе военнослужащими, подчиняющимися новому правительству Сирии.

После восьмичасового ожидания на КПП конвой был вынужден вернуться на базу Хмеймим около 17:00 по местному времени.

Этот инцидент произошел на фоне недавних заявлений министра обороны переходного правительства Сирии Мурхафа Абу Касры о том, что сохранение российских баз в стране будет зависеть от того, будет ли это выгодно для Сирии.

Напомним, что российские военные используют базу в Хмеймиме с августа 2015 года в соответствии с соглашением с режимом Башара Асада. После свержения этого режима оппозицией 27 декабря 2024 года Россия сконцентрировала свое военное присутствие в Сирии на авиабазе Хмеймим в Латакии.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос о судьбе российских военных баз требует дополнительных консультаций, которые будут продолжены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил намерение Москвы продолжать диалог с новыми властями Сирии по всем вопросам, включая статус военных баз.

Источник: TRT