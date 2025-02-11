Бывший вице-премьер Армении обвиняется в получении взятки и отмывании денег

Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлены новые обвинения вместо старых, связанных с «делом 1 марта».

На сегодняшнем судебном заседании прокурор заявил, что Геворкян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег.

Обвинение касается деятельности Геворкяна в период с 2006 по 2008 гг., когда он был главой администрации президента, а затем и секретарем Совета безопасности. По версии обвинения, чиновник использовал свое должностное положение и способствовал превышению вторым президентом Робертом Кочаряном своих полномочий.

Прокурор считает, что Геворкян также получил крупную взятку от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, речь идет о $1 млн. Сама Амбарцумян еще в 2018 году заявляла, что в 2008 году дала крупную взятку Кочаряну, третьему президенту Сержу Саргсяну и Геворкяну. По ее словам, в качестве посредника в этой схеме выступил бизнесмен Самвел Майрапетян.

Напомним, что Геворкян, Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, а также экс-глава генштаба Юрий Хачатуров ранее обвинялись в попытке свержения конституционного строя (статья 300.1 УК Армении). Хотя в марте 2021 года Конституционный суд признал эту статью не соответствующей Основному закону, и дело было прекращено, в сентябре 2024 года процесс возобновили.

Ранее прокуроры предъявили Кочаряну и Хачатурову обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Обвинение соответствует п. 5 ч. 2 ст. 441 Уголовного кодекса Армении. Обвинения эти связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов оппозиция под руководством Левона Тер-Петросяна организовала акции протеста против итогов голосования. Протесты переросли в массовые беспорядки в Иреване, в результате которых погибли 10 человек.

Источник: Sputnik-Армения