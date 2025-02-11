Автор: Кенуль Нуруллаева,

депутат Милли Меджлиса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вернулся из США с пустыми руками. Его желание встретиться с новым президентом Дональдом Трампом так и не сбылось, поскольку Армения не является важным партнером для администрации Трампа.

Несмотря на то, что администрация Байдена подписала хартию стратегического альянса, используя Армению в качестве инструмента, надежд на перспективы мало. Хотя продление печально известной провокационной миссии Евросоюза еще на два года вселило в Пашиняна некоторую надежду, необходимой поддержки из-за океана по-прежнему не видно. По этой причине он, вернувшись из США с пустыми руками, направился во Францию. В прессе были сообщения, что цель поездки - участие в саммите, посвященном развитию искусственного интеллекта, который начался в Париже, однако неудачный опыт Армении в сфере ИИ позволяет сделать иные умозаключения.

На фоне этих событий также увеличилось количество информации о подготовке Армении к войне. Франция, уже завершившая производство 10 из 26 бронетранспортеров «Бастион», в ближайшие дни передаст их своей «младшей сестре». Поставки смертоносного оружия продолжатся до конца года.

Следует также отметить, что Индию посетила делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном. Не исключено, что в ходе визита, который проходит в рамках выставки вооружений, будут получены новые заказы. Индия тоже продает Армении вооружение - за последний год Иреван закупил у Дели оружие на сумму 600 миллионов долларов. Армянская пресса также признает, что «сотрудничество с Индией ограничивается лишь закупкой у этой страны оружия и приездом в Армению индийских трудовых мигрантов. Нет никаких совместных инициатив или экономических проектов».

А премьер-министр Армении при этом заявляет: «Мы готовы подписать мирный договор с Азербайджаном. В регионе нет никаких предпосылок для эскалации, более того, созданы все условия для мира». Однако поведение его страны говорит о подготовке к войне.

Некоторые армянские эксперты тоже считают, что Армения фактически затягивает время под видом мирного договора. Главная цель — дать ответ на 44-дневную войну и 23-часовую антитеррористическую операцию, что означает - начать следующую войну.

С какой целью Франция собирает смертоносное оружие в регионе Южного Кавказа? И с какой целью заказывается новое оружие у Индии? Ответы на эти вопросы известны всем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предупреждал Армению и ее сторонников: «Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении поднимаются реваншисты, если мы увидим, что смертоносное оружие, которое поставляет Франция в Армению, достигает критического уровня, то пусть никто на нас не обижается. В любом случае, все знают, на что мы способны, на что способна наша армия и насколько сильна наша воля. Никто не устоит перед нами. Мы сделаем все, что сочтем необходимым».

И это - очень серьезное предупреждение. Армения и ее сторонники должны сделать из него выводы.