Азербайджанка Лейла Бабаева выбрана для престижной программы наставничества Women@Dior & UNESCO

Выпускница Istituto Marangoni азербайджанка Лейла Бабаева была выбрана для престижной программы наставничества Women@Dior & UNESCO 2025/2026.

«Эта инициатива, запущенная Dior в сотрудничестве с UNESCO, направлена на расширение прав и возможностей женщин по всему миру, предоставляя им наставничество, лидерские тренинги и возможность создавать позитивные изменения в обществе», - рассказывает в комментарии 1news.az Лейла Бабаева, отмечая, что процесс отбора был невероятно конкурентным.

По словам Л.Бабаевой, молодые девушки из более чем 60 стран подали заявки и это были не только те, которые занимаются модой, но и те, которые работают в корпоративной сфере, медицине, юриспруденции и т.д.: «Только около 150 из них были в итоге выбраны по всему миру. Пройдя три сложных этапа собеседований с Dior, я также была выбрана для участия в этой программе, и это огромная честь для меня».

Лейла Бабаева отмечает, что во время интервью она уделила особое внимание Азербайджану и силе азербайджанских женщин - их стойкости, целеустремленности и важной роли в обществе: «Я подчеркнула, насколько важно ценить и признавать их достижения на международном уровне. Теперь у меня есть возможность представить свою страну в этой престижной программе, и это делает мой успех еще более значимым. С момента запуска программы в 2017 году Women@Dior поддержала более 2000 девушек со всего мира, и я горжусь тем, что в этом году представляю Азербайджан. Уже в апреле 2025 года начну обучение, получу возможность работать с вдохновляющими наставниками, участвовать в тренингах по лидерству и сотрудничать с талантливыми девушками со всего мира».

Л.Бабаева рассказывает, что одним из самых ярких событий программы станет Глобальная конференция в Париже, где соберутся все участницы, наставники, а также выдающиеся представители ЮНЕСКО и Dior, включая креативного директора Dior Марию Грацию Кьюри: «Это будет незабываемый опыт, посвященный вопросам образования, равенства, инклюзии и женского лидерства. Эта программа — настоящая мечта, ставшая реальностью! Я надеюсь, что мое участие вдохновит других молодых девушек в Азербайджане поверить в себя, ставить перед собой амбициозные цели и использовать международные возможности для личного и профессионального роста. С нетерпением жду начала этого невероятного путешествия и буду рада поделиться своим опытом».

Отметим, что программа наставничества Women@Dior & UNESCO была создана для поддержки молодых женщин по всему миру, предоставляя им возможности для профессионального роста и образования. Запущенная в 2017 году, она охватывает более 60 стран и предоставляет участникам доступ к онлайн-курсам, менторству от лидеров отрасли и наставникам из Dior. В рамках программы девушки могут развивать навыки и создавать проекты, направленные на улучшение своих сообществ.

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