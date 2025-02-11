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Спецборт из США приземлился в Москве

First News Media15:42 - Сегодня
Спецборт из США приземлился в Москве

Самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, согласно данным сервиса Flightradar, приземлился в Москве.

Отмечается, что бизнес-джет Gulfstream G650ER совершил посадку в аэропорту Внуково около 10:00 по московскому времени.

О том, что на борту воздушного судна находился именно Уиткофф, в соцсети Х написали ведущие американские блогеры. При этом бизнес-джет Gulfstream раньше использовался в качестве резервного борта для самого Трампа после того, как спецслужбы США узнали о подготовке покушения на него с применением ракет.

Источник: news.ru

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