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Президент Сомали прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Президент Сомали прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

11 февраля Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сомали в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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