Лидер хуситов пригрозил атаковать Израиль
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» готовы атаковать Израиль, если он не будет соблюдать условия прекращения огня и возобновит войну в секторе Газа.
Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, выступая по телевидению 11 февраля, передают Известия.
«Мы держим палец на спусковом крючке и готовы немедленно атаковать израильского врага, если он вернется к эскалации в секторе Газа», — цитирует лидера Telegram-канал движения.
Он также подтвердил неизменность позиции движения по отношению к ливанской группировки «Хезболла» и ливанскому народу.
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