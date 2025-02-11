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Лидер хуситов пригрозил атаковать Израиль

First News Media21:00 - Сегодня
Лидер хуситов пригрозил атаковать Израиль

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» готовы атаковать Израиль, если он не будет соблюдать условия прекращения огня и возобновит войну в секторе Газа.

Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, выступая по телевидению 11 февраля, передают Известия.

«Мы держим палец на спусковом крючке и готовы немедленно атаковать израильского врага, если он вернется к эскалации в секторе Газа», — цитирует лидера Telegram-канал движения.

Он также подтвердил неизменность позиции движения по отношению к ливанской группировки «Хезболла» и ливанскому народу.

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