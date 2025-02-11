Стал известен первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Определился первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам.

В мужском турнире Шахрияр Мамедъяров, победив в обеих встречах Мисратдина Искендерова, вышел в финал (2:0). M.Искендеров поборется за третье место.

В другом полуфинале Теймур Раджабов сыграл вничью во второй партии с Рауфом Мамедовым. Судьба пары определится завтра на тай-брейке.

Среди женщин Гюнай Мамедзаде взяла реванш у Гюльнар Мамедовой, которой проиграла в первой партии. В этом полуфинале счет сравнялся - 1:1. Завтра Мамедзаде встретится с Мамедовой на тай-брейке.

Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева сыграли вничью в обеих партиях, и в этом поединке финалист определится на тай-брейке.

Отметим, что в мужском турнире чемпионата Азербайджана по шахматам призовой фонд составляет 60 тысяч манатов, а в женском - 30 тысяч манатов.