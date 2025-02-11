Залив Америки начал официально появляться на картах Google

Началось официальное изменение названия Мексиканского залива и его переименование в Залив Америки, пользователи из США уже могут увидеть обновление названия.

Об этом сообщает корпорация Google в блоге компании.

«В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила «Мексиканский залив» на «Залив Америки»», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в Google, люди, использующие карты в США, увидят название «Залив Америки», а пользователи в Мексике — «Мексиканский залив». «Все остальные увидят оба названия», — добавили в компании.

До этого правительство Мексики в письме к корпорации Google заявляло, что указ президента США Дональда Трампа о смене названия Мексиканского залива на Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. В свою очередь Google сообщил, что переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский, а также гору Денали в гору Маккинли сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

Источник: Газета.ру