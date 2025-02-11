Трамп подписал указ об отказе от использования бумажных трубочек в пользу пластика

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий государственным учреждениям отказаться от закупок бумажных питьевых трубочек в пользу пластиковых, а также разработать национальную стратегию по возвращению к пластиковым соломинкам по всей стране.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Белого дома.

Политика сокращения использования одноразового пластика была принята администрацией Джо Байдена с целью улучшения экологической обстановки в стране. Государственные меры предписывали отказ от пластиковых трубочек во всех бюджетных организациях и стимулирование бизнеса в части перехода на бумажные альтернативы.

В новом указе Трампа эта политика критикуется как «нерациональная», а использование бумажных трубочек признается «нефункциональным». Отдельно в документе подчеркивается, что производство и использование бумажных соломинок, согласно отдельным исследованиям, может нести больший вред природе из-за использования химикатов, больших объемов выбросов и других факторов. Национальная стратегия, которую предписывается разработать, должна выработать меры по отказу бизнеса от бумажных питьевых трубочек.

«Это нелепое положение вещей. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам», - заявил Трамп журналистам, подписывая указ. Комментируя возможные экологические риски, он отметил, что «пластик вряд ли сильно повлияет на акул, пока они едят и жуют на своем пути в океане».

Как отмечает Associated Press со ссылкой на данные экологической группы Turtle Island Restoration Network, ежедневно в США используются порядка 390 млн питьевых трубочек. Несколько штатов и городов страны ввели запреты на использование пластиковых соломинок на своей территории собственными нормативными актами.

Ранее Дональд Трамп пообещал в социальной сети Truth Social, что подпишет соответствующий указ об отмене мер Джо Байдена по переходу на бумажные трубочки, и призвал «вернуться обратно к пластику».

Источник: ТАСС