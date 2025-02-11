Макрон в очередной раз пообещал помочь Армении

Президент Эммануэль Макрон подтвердил решимость Франции поддерживать территориальную целостность и суверенитет Армении.

Об этом говорится в пресс-релизе Елисейского дворца, распространенном по итогам встречи Макрона с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Президент республики встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в кулуарах Саммита по вопросам искусственного интеллекта, который состоялся в этот понедельник, 10 февраля 2025 года, в Елисейском дворце.

Макрон и Пашинян обсудили ситуацию в регионе. Макрон подтвердил полную поддержку Франции нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подписанию мирного договора в соответствии с международным правом. Он подтвердил решимость Франции поддерживать территориальную целостность и суверенитет Армении, а также стремление армянского народа к миру, безопасности и демократии.

Макрон и Пашинян также обсудили подготовку к #COP17 по биоразнообразию, которую Армения примет в 2026 году. Макрон отметил, что Франция полностью готова оказать необходимую поддержку Армении в ходе подготовки к #COP17», - говорится в сообщении Елисейского дворца.