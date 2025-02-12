В Сирии сформировали комитет для подготовки к запуску национального диалога

Новые власти Сирии завершили процесс формирования специального комитета, который займется подготовкой к проведению в стране конференции так называемого сирийского национального диалога.

Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники.

По их сведениям, в состав комитета вошли семь человек, в том числе две женщины. Дополнительные детали пока не раскрываются.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

29 января 2025 года новые власти заявили о том, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента страны на переходный период.

31 января в своем первом обращении к гражданам в новом качестве аш-Шараа информировал о планах создания комитета для подготовки к проведению в Сирии конференции национального диалога, которая, в свою очередь, должна стать платформой для обсуждений, консультаций и обменами мнениями по будущей политической программе.

Источник: ТАСС