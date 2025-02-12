Рубио заявил, что ХАМАС больше никогда не должен править в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС больше никогда не должно быть допущено к власти в секторе Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Госсекретарь и президент также обсудили соглашение о прекращении огня в Газе и важность того, чтобы ХАМАС освободил всех заложников, включая американских граждан», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

«Госсекретарь поблагодарил президента за гуманитарную помощь, которую ОАЭ оказывают Газе, и подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы ХАМАС никогда больше не смог снова править в Газе или угрожать Израилю. Они также отметили свою поддержку прекращения боевых действий в Ливане», - указывается в документе.

10 февраля президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню 15 февраля. Если удерживаемых в секторе Газа людей не выпустят, подчеркнул он, то все договоренности будут отменены и «разразится ад». Президент не стал уточнять, что именно в таком случае могут предпринять США.

Вечером 11 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.

В ответ радикалы предупредили, что не намерены отпускать оставшихся пленников до тех пор, пока Израиль не выполнит положения соглашения о прекращении огня в анклаве. «Язык угроз осложняет ситуацию и неуместен», - указали в ХАМАС.

Источник: ТАСС