Азербайджан и ОАЭ провели политические консультации - ФОТО

В Абу-Даби состоялось третье заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

На консультациях Азербайджан представлял заместитель министра иностранных дел Яльчин Рафиев, а ОАЭ — заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Лана Заки Нусейба, сообщает пресс-служба МИД АР.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и будущим перспективам двусторонних политических, экономических, энергетических и гуманитарных отношений. Обсуждены возможности расширения сотрудничества в многостороннем формате, особенно в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Также высоко оценено сотрудничество и координация в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Азербайджанская сторона предоставила информацию о текущей ситуации после конфликта в регионе, процессе мира, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также о разминировании и возвращении граждан в родные земли.

В рамках визита заместитель министра иностранных дел Азербайджана посетил Центр исследований и консультаций "TRENDS" в ОАЭ, где руководитель исследовательского отдела Мохамед Салем Аль-Салеми подробно рассказал о деятельности центра. Обсуждены вопросы развития сотрудничества между исследовательскими центрами Азербайджана и данного центра.

Яльчин Рафиев также встретился с руководством и исследователями центра, обсудив внешнюю политику Азербайджана, его позицию в региональных и международных процессах, а также перспективы развития азербайджано-эмиратского сотрудничества.