Кремль оценил шансы Армении на вступление в ЕС: «Очередь на десятилетия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана.

В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь, назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.

«Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы. Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь... очередь, которая измеряется десятилетиями», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.

Источник: РИА Новости