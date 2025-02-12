Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

На север Индии 12 февраля вновь прибыло более 10 миллионов индуистов, стремящихся очиститься от грехов, окунувшись в священные воды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Агентство отмечает, что власти увеличили численность полицейских и подготовили воздушные скорые помощи в городе Праяградж. Так они готовятся к прибытию еще миллионов людей, стремящихся попасть на место проведения фестиваля Кумбха Мела, который считается самым масштабным в мире по количеству участников.

«В этот город за один день прибывает больше людей, чем насчитывает население многих стран, и их число растет с каждой минутой», — сказал начальник полиции Прешант Кумар в интервью журналистам.

Он также добавил, что поток прибывающих привел к перегрузке инфраструктуры, что неизбежно спровоцировало образование пробок на дорогах.

По данным СМИ, автомобили стоят в пробках, растянувшихся на сотни километров от окраин города, и это с учетом того, что до 8 утра свыше 10 миллионов людей уже успели искупаться в священной реке.

Отметим, что Маха Кумбха Мела — одно из самых грандиозных религиозных событий в Индии, которое проводится с 13 января по 26 февраля каждые 12 лет в одном из четырех священных городов: Праяградж, Харидваре, Уджайне и Насике. Это событие привлекает миллионы паломников, которые собираются, чтобы окунуться в священные воды, что, как считается, очищает от грехов и дарует духовное благословение.

Напомним, что, по сообщению властей, в ужасающей давке, произошедшей 29 января - когда более 76 миллионов людей собрались у реки для «царского омовения» - погибли более 30 человек.