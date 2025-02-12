 Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

First News Media16:06 - Сегодня
Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

На север Индии 12 февраля вновь прибыло более 10 миллионов индуистов, стремящихся очиститься от грехов, окунувшись в священные воды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Агентство отмечает, что власти увеличили численность полицейских и подготовили воздушные скорые помощи в городе Праяградж. Так они готовятся к прибытию еще миллионов людей, стремящихся попасть на место проведения фестиваля Кумбха Мела, который считается самым масштабным в мире по количеству участников.

«В этот город за один день прибывает больше людей, чем насчитывает население многих стран, и их число растет с каждой минутой», — сказал начальник полиции Прешант Кумар в интервью журналистам.

Он также добавил, что поток прибывающих привел к перегрузке инфраструктуры, что неизбежно спровоцировало образование пробок на дорогах.

По данным СМИ, автомобили стоят в пробках, растянувшихся на сотни километров от окраин города, и это с учетом того, что до 8 утра свыше 10 миллионов людей уже успели искупаться в священной реке.

Отметим, что Маха Кумбха Мела — одно из самых грандиозных религиозных событий в Индии, которое проводится с 13 января по 26 февраля каждые 12 лет в одном из четырех священных городов: Праяградж, Харидваре, Уджайне и Насике. Это событие привлекает миллионы паломников, которые собираются, чтобы окунуться в священные воды, что, как считается, очищает от грехов и дарует духовное благословение.

Напомним, что, по сообщению властей, в ужасающей давке, произошедшей 29 января - когда более 76 миллионов людей собрались у реки для «царского омовения» - погибли более 30 человек.

Поделиться:
230

Актуально

Повестка Президента

Повестка Президента: Ильхам Алиев о достижениях и политике Азербайджана, Трампе и ...

Мнение

Пашинян и его слово

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сомали ...

Политика

Ильхам Алиев надеется, что Китай освободит граждан Азербайджана от визовых ...

В мире

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете

Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Турция не потеряла надежды на мир в Украине, сказал Эрдоган

Самолет упал на автобус: есть жертвы и пострадавшие - ВИДЕО

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

Социальные сети усиливают одиночество, показало исследование

Последние новости

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете

Сегодня, 17:26

Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

Сегодня, 17:24

В Балакене выявлены грубые нарушения на предприятии по производству соков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:21

Минздрав обратился к родителям

Сегодня, 17:12

Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

Сегодня, 17:10

В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Сегодня, 17:04

Пашинян и его слово

Сегодня, 16:55

Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Сегодня, 16:39

Скончался заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев

Сегодня, 16:32

Россия договорилась с талибами о закупках Coca-Cola и казанов для плова

Сегодня, 16:29

В Сомали будет внедрен опыт ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

Сегодня, 16:21

Глава СБУ задержал российского шпиона, им оказался высокопоставленный офицер Службы

Сегодня, 16:18

Президент Сомали посетил Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:11

Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

Сегодня, 16:06

Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:46

«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

Сегодня, 15:42

Подробности обнаружения останков индийского туриста в загатальском лесу

Сегодня, 15:30

Судан согласился разместить у себя военно-морскую базу РФ

Сегодня, 15:20

В Сирии заявили о получении положительных сигналов от РФ и Ирана

Сегодня, 15:15
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31