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Грантовые программы США охватывают ряд проектов в Баку и регионах

First News Media19:45 - Сегодня
Грантовые программы США охватывают ряд проектов в Баку и регионах

Средства американских налогоплательщиков тратятся зачастую на непонятные программы по линии различных ведомств и агенств, включая USAID.

Как передает Report, с информацией о проектах, которые осуществляются, в том числе в Азербайджане, можно ознакомиться на сайте Data Republican.

Согласно этим данным, Соединенные Штаты выделили $17 млн на реализацию программ в Азербайджане, Грузии и соседних странах в области борьбы с заболеваниями животных, поддержку образования, развитие предпринимательства и улучшение психического здоровья детей.

Среди них несколько грантов по линии Министерства обороны США направлены на проекты по мониторингу бруцеллеза в Азербайджане, Грузии и Турции (исполнитель университет Северной Аризоны, сумма гранта $2,992,256, срок исполнения до 22 сентября 2025 года); эпинадзор за инфекционными заболеваниями в Азербайджане, Турции и Грузии (Национальное агентство продовольствия, сумма $2,998,810, до 17 августа 2025 года); поддержка борьбы с бруцеллезом в Азербайджане, Армении, Казахстане и Узбекистане (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), сумма $3,396,534, срок до 14 марта 2027 года).

По линии Госдепартамента США выделены гранты на проект по разминированию и гуманитарным инициативам в Азербайджане (MAG America Inc, сумма $2 млн, срок исполнения до 31 марта 2025 года); образовательных инициатив на Южном Кавказе, Центральной Азии и Восточной Европе (Американские советы по международному образованию в США, сумма $1,61 млн, срок до 31 марта 2025 года), поддержку целей SAEG по укреплению связей между различными колледжами, вузами и университетами США и высшими учебными заведениями в Азербайджане (Американский совет по международному образованию в Азербайджане, сумма $24,592, срок до 30 июня 2025 года); проект по повышению уровня женского предпринимательства в Баку и регионах Азербайджана ( $100,000); проект по обмену опытом между экспертами США и Азербайджана ( $20,000),

По линии же Госдепа реализуется обмен студентами из Азербайджана, Грузии и Армении в США на сумму $425,000.

USAID направил грант на проект по поддержке материнства, здоровья детей и социальных услуг в Азербайджане (исполнитель UNICEF, сумма: $2 млн, срок до 1 октября 2026 года).

До 28 февраля 2029 года по линии Министерства здравоохранения и социальных служб США выделено более $728 тысяч на проект по улучшению психического здоровья детей из малообеспеченных семей в Азербайджане.

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