Оптимизация: США могут сократить число своих консульств по всему миру
Президент США Дональд Трамп и его администрация могут принять решение о прекращении работы ряда консульств страны по всему миру.
Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на источники.
В материале уточняется, что американское руководство рассматривает возможность закрытия дипломатических представительств в Канаде и Мексике. То же касается Франции, Германии и еще нескольких государств.
По информации журналистов, таким образом власти хотят сократить расходы Государственного департамента США.
Отмечается, что президент Трамп уже ознакомился с соответствующей инициативой, но пока не дал никаких конкретных указаний.
В свою очередь, внешнеполитическое ведомство страны потребовало от консульств предоставить данные об их деятельности.
Источник: Газета.ру