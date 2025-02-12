Оптимизация: США могут сократить число своих консульств по всему миру

Президент США Дональд Трамп и его администрация могут принять решение о прекращении работы ряда консульств страны по всему миру.

Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на источники.

В материале уточняется, что американское руководство рассматривает возможность закрытия дипломатических представительств в Канаде и Мексике. То же касается Франции, Германии и еще нескольких государств.

По информации журналистов, таким образом власти хотят сократить расходы Государственного департамента США.

Отмечается, что президент Трамп уже ознакомился с соответствующей инициативой, но пока не дал никаких конкретных указаний.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство страны потребовало от консульств предоставить данные об их деятельности.

Источник: Газета.ру