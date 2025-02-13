Маск заявил, что США платили «миллионы долларов» Reuters

Глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что Вашингтон платил международному информационному агентству Reuters «миллионы долларов за введение в заблуждение».

«Правительство США платило агентству Reuters миллионы долларов за масштабное введение общественности в заблуждение. Это буквально то, что было написано в контракте!», - написал он в X. На этом фоне предприниматель назвал деятельность агентства «полнейшим мошенничеством».

Илон Маск был назначен на пост главы DOGE по решению нового президента США Дональда Трампа. Сразу после инаугурации американского лидера 20 января ведомство приступило к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. С подачи Маска была приостановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Источник: ТАСС