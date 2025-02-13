В Азербайджане впервые вырастили местные бананы - ВИДЕО

В Азербайджане впервые поступят в продажу местные бананы, выращенные в тепличных комплексах без использования химических добавок и препаратов.

На площади 10 гектаров, отведенной для выращивания бананов, уже собрано более 500 тонн продукции. Эти бананы специально адаптированы к климатическим условиям Азербайджана. Для достижения высокого качества и продуктивности на помощь были приглашены опытные агрономы из Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, особенность процесса выращивания заключается в том, что после сбора плодов банановый стебель обрезают, чтобы дать возможность следующему ростку развиваться быстрее.

Предприниматель Эльнур Абдуллаев отмечает, что основная цель местного производства бананов — уменьшить зависимость страны от импорта. Совсем скоро азербайджанский продукт появится на полках магазинов страны.

Подробнее в сюжете Xəzər Xəbər: