Белый дом: США считают РФ конкурентом и противником

Соединенные Штаты воспринимают Россию как конкурента и, временами, противника, но при этом не исключают различного двустороннего сотрудничества.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили уточнить, как нынешний глава администрации США Дональд Трамп относится к России и ее президенту Владимиру Путину - как к "союзнику, партнеру, конкуренту или противнику". "Считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как огромного конкурента в регионе, а временами - и как противника. Однако, как уже тоже заявлял [ранее] президент [Трамп], он получает удовольствие от наличия у него хороших дипломатических отношений с лидерами во всем мире, поиску общего знаменателя. Но и от привлечения внимания к тем случаям, когда они не правы, лидерства с позиции "мир посредством силы", - ответила официальный представитель Белого дома.

Источник: ТАСС