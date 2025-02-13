США освободят россиянина Винника

Гражданина РФ Александра Винника, которого американские власти обвиняли в отмывании денег через биржу криптовалют, в скором времени освободят и передадут российской стороне.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, мы подтвердили, что россиянин, который скоро вернется на родину, Александр Винник. В обмен, конечно, мы получили Марка Фогела», — заявила она.

11 февраля американец Марк Фогель, который получил в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся в США. Его освободили в рамках сделки, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хорошо отнеслась к США, вернув Фогеля, глава Белого дома также допустил, что освобождение американца станет началом отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что россиянин является одним из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам Винник вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.