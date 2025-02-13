Маск: США будут вынуждены упразднить многие федеральные ведомства

Администрация президента США Дональда Трампа будет вынуждена распустить многие государственные организации, заявил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

«Мы вынуждены полностью упразднить ряд ведомств. Если вы срубите дерево, но оставите корни, оно снова вырастет. Поэтому начинать нужно с корней. Именно по этой причине мы распустим многие [федеральные] ведомства», - сказал он, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По словам Маска, уменьшение численности государственного аппарата позволит сократить бюджетные траты и обеспечить более эффективное расходование средств в США. «[Ситуация с бюрократией] подобна тому, как если бы в спортивной игре на поле было бы слишком много судей, больше судей, чем игроков. Это была бы дурная игра», - добавил Илон Маск.

Сразу после инаугурации Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. С подачи Маска была приостановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Источник: ТАСС