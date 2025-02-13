Микаил Джаббаров: Реформы в налоговой сфере положительно сказываются на борьбе с теневой экономикой

Реформы в налоговой сфере оказывают позитивное влияние на легализацию бизнеса и борьбу с теневой экономикой.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на форуме «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация».

Министр отметил, что грамотная налоговая политика, модернизация этой системы серьезно сказывается на экономической эффективности и стимулирует интеграцию страны в глобальную экономику.

Он также подчеркнул, что для развития приоритетных сфер экономики применяются налоговые льготы.

Г.Агаев