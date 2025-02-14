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В Азербайджане работодатель не сможет мстить сотрудникам, сообщившим о коррупции

First News Media14:37 - Сегодня
В Азербайджане работодатель не сможет мстить сотрудникам, сообщившим о коррупции

Парламент Азербайджана в первом чтении одобрил поправки в Закон «О борьбе с коррупцией», направленные на усиление защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Как сообщает Report, парламентарии проголосовали за поправки на сегодняшнем пленарном заседании.

Так, запрещается угрожать, оказывать давление, наносить материальный или моральный ущерб, оскорблять, унижать честь и достоинство информатора о коррупции или его близких родственников.

Работодателям также запрещено мстить таким сотрудникам, применяя к ним взыскания, увольняя, переводя на другую работу, незаконно удерживая зарплату, препятствуя продвижению по службе.

Если информатор предоставит доказательства применения к нему подобных мер, то бремя опровержения этих доказательств ляжет на работодателя. Руководители органов должны обеспечивать соблюдение этих требований, а их нарушение повлечет ответственность.

Лицо, заявляющее о нарушении своих прав, сможет обратиться к вышестоящему должностному лицу и в суд для восстановления нарушенных прав. Руководители органов должны определить внутренний механизм подачи информации о коррупционных правонарушениях и ознакомить сотрудников с правилами и правами информаторов.

В зависимости от структуры, численности и специфики органа руководители назначат уполномоченное структурное подразделение для приема и расследования сообщений о коррупции. Такое подразделение должно обладать необходимой независимостью и не участвовать в кадровых вопросах, чтобы исключить незаконное вмешательство в его работу.

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