Наркотики, терроризм, «цветные революции»: На что USAID тратил деньги американских налогоплательщиков

Громкий скандал вокруг деятельности Агентства по международному развитию США, более известного как USAID, разрастается с новой силой – новые американские власти продолжают добиваться его закрытия, обвиняя в коррупции, неразумной растрате средств и левом радикализме.

Более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введенным администрацией Трампа, сообщил NBC.

Небольшая справка: Всего в штате Агентства со штаб-квартирой в Вашингтоне и представительствами в более чем 100 странах мира, состоит свыше 10 тыс. человек. Хотя формально USAID является независимым государственным агентством, подчинено оно президенту, госсекретарю США и Совету по национальной безопасности. Руководство агентства - администратор и его заместитель - назначаются президентом США с согласия Сената. С 20 января 2025 года исполняющим обязанности администратора является Джейсон Грей. До него в 2021-2025 годах USAID руководила бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

В целом, за последние 9 лет по линии Агентства было расходовано $335 млрд. Причем только в 2024 финансовом году через программы USAID было выделено около $36 млрд.

Главными направлениями деятельности структуры обозначено содействие другим странам в развитии экономики, здравоохранения и образования, гуманитарная помощь. Но на деле не все так благородно, как может показаться.

«Лунатики», расходовавшие бюджетные средства на малоэффективные программы – так назвал специалистов USAID президент США Дональд Трамп, инициировавший замораживание программ Агентства. Обвинив USAID в «невиданных масштабах коррупции», Трамп требует его закрытия.

«То, как они тратят деньги, зачастую мошенническими способами, абсолютно необъяснимо», - считает американский президент, по утверждению которого коррупция в организации находится на невиданном уровне.

Организационные выводы в отношении USAID сделаны с подачи Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности государственного управления США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (DOGE).

Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счет средств американских налогоплательщиков. «Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» — написал Маск в социальной сети X.

Он заявил, что USAID является «преступной организацией, которой пора умереть».

«USAID сводит с ума радикальных левых. И они ничего не могут с этим поделать из-за того, как тратились деньги, причем многие - мошенническим путем, совершенно необъяснимо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закрыть его», - написал он в Truth Social.

«USAID - это преступная организация. Пора ей умереть», - также написал он в X. «USAID - это змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку», - добавил основатель SpaceX.

Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. Глава DOGE указал, что агентство на сегодня уже не подлежит восстановлению, и назвал USAID «комком червей, в котором уже нет яблока».

Буквально в эти часы новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в своем выступлении приветствовал решение Трампа о фактической приостановке работы USAID, передает ТАСС. Как он подчеркнул, агентство «было захвачено военно-промышленным комплексом» и «стало зловещим разносчиком тоталитаризма и войны по всему миру». Он также отметил, что в США имел место значительный рост влияния военно-промышленного комплекса.

Все это - не просто громкие заявления, они основываются на достоверных фактах. Так, в начале февраля Белый дом опубликовал список вложений на «нелепые проекты» USAID, заявив, что Агентство десятилетиями «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные — и во многих случаях злонамеренные» — проекты.

На сайте Белого дома приводятся 12 примеров подобных трат агентства, во всех случаях власти ссылаются на материалы СМИ. Среди прочего в список вошли:

$1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии»;

$70 тыс. на постановку мюзикла в Ирландии;

$47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии;

$32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу;

финансирование печати «персонализированных» контрацептивов и средств контроля рождаемости в развивающихся странах;

В числе других спорных расходов USAID в Белом доме назвали поддержку ЛГБТ-активизма в Гватемале, Армении, Уганде и Южной Африке, на Балканах, продвижение гендерно-маркированной журналистики в Шри-Ланке.

Еще «сотни миллионов долларов» ушли на финансирование «удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Страшно подумать, но американские налогоплательщики, сами того не подозревая, вложились в поставку «сотен тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» в Сирии.

Правительство США также профинансировало обучение в колледже будущего лидера «Аль-Каиды» - Анвара аль-Авлаки (был убит 30 сентября 2011 года в Йемене в результате удара американского беспилотника).

В социальных сетях распространилось фото платежной ведомости, согласно которой USAID полностью финансировало образование человека, который впоследствии стал одним из самых известных террористов в мире.

Как подчеркивалось, материальная поддержка сомнительных проектов за рубежом происходила в то время, когда немало острых проблем внутри самих США требовало финансирования.

Вместе с тем, USAID неоднократно обвиняли в целой серии попыток вмешательства во внутренние дела государств по всему миру.

Среди последних обвинений - причастность к попытке госпереворота в Молдавии в апреле 2009 года, финансирование попыток вмешательства в парламентские выборы в Грузии в 2020 и 2024 годах, срыв президентских выборов в Румынии в 2024 году, поддержка оппозиционных СМИ и НКО в Венгрии, «деформирование политической системы» Словакии, действия против властей Венесуэлы, спонсирование беспорядков в Сербии.

На днях президент Сербии Александр Вучич, заявив, что в Сербию из-за рубежа поступило порядка 3 млрд евро для свержения главы государства, назвал в числе организаций, финансирующих эти «мирные акции», фонд, получавший гранты от USAID. «Например, фонд под названием Trag получил 28 млн евро, вы когда-нибудь о нем слышали?» - сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Сербский лидер отметил, что попытки разрушить республику извне обусловлены желанием подорвать свободолюбивую политику Сербии, а также планами «манипулировать страной, как в кукольном театре, чтобы только их слово было услышано и выполнялось».

Попытки посягательства на конституционный строй независимых стран, свержения законно избранной власти и совершения госпереворотов осуществлялись, в частности, финансированием НПО и СМИ. Таким образом USAID стремилось заполучить возможности влияния на общественное мнение в этих странах, и впоследствии, использовать его как рычаг для давления на них.

Согласно данным, опубликованным WikiLeaks, ведущие мировые СМИ поддерживались, а в некоторых случаях — спонсировались Агентством. В числе влиятельных изданий, получавших финансирование USAID называются BBC (£2,61 млн в год), The Associated Press ($19,5 млн), Reuters ($9 млн), France-Press ($447 тыс.), The New York Times (около $3,1 млн).

Фактически за счет американских налогоплательщиков субсидировалось издание Politico. Президент США Дональд Трамп заявил, что эта газета получила от USAID $8 млн за положительные статьи о Демократической партии США.

«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла на «откуп» в фейковые СМИ за создание красивых историй о демократах. Левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн», - написал он в Truth Social. Президент добавил, что «это может стать крупнейшим скандалом в истории» и демократам «не уйти от этого».

Он потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на Politico, The New York Times и Associated Press.

«Почему Politico заплатили миллионы долларов ни за что? <...> С целью купить прессу? - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. - Верните деньги налогоплательщикам!»

Трамп также потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло выплаченные ему американским правительством денежные средства. «Верните деньги сейчас же», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Всего, по подсчетам WikiLeaks, USAID финансировались 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственных новостных изданий и 279 работающих с медиаструктурами «организаций гражданского общества». Выяснилось и то, что только за 2 года - с 2023-го по 2025-й USAID выделила $9,5 млрд на «создание гражданского общества» в различных странах.

Утвержденный конгрессом совокупный бюджет на эти цели на текущий год составил $268 376 000. Но это — только деньги американских граждан. Сколько на эти же проекты через USAID прошло средств разнообразных фондов и неправительственных организаций, подсчитать не представляется возможным, однако, скорее всего, сумма будет кратно выше, пишут «Известия». Кроме того, за счет средств правительства США существует Агентство по глобальным медиа с бюджетом в $944 млн, финансирующее такие организации, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые тоже хотят закрыть новые американские власти. «Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — объяснил Маск свою позицию в соцсетях.

Все это в очередной раз наглядно демонстрирует, что под вывесками «свободной прессы и свободы слова» были задействованы инструменты для совершения информационных диверсий, гибридных и психологических войн в целях давления на национальные правительства различных стран. Тем самым, USAID по факту финансировала беспорядки и «цветные революции» в других государствах.

В этом контексте привлекает внимание письмо шести влиятельных сенаторов госсекретарю США, написанное еще в марте 2017 года. В нем члены Конгресса отметили, что правительство должно разобраться, как «расходуются средства американских налогоплательщиков, чтобы остановить деятельность, которая провоцирует политические волнения и подрывает принцип национального суверенитета» иностранных государств.

В числе стран, где просматривается след USAID, называются Россия, Венгрия, Молдова, Грузия, Украина. Среди последних озвученных обвинений - причастность к попытке госпереворота в Молдове в апреле 2009 года, финансирование попыток вмешательства в парламентские выборы в Грузии в 2020 и 2024 годах, срыв президентских выборов в Румынии в 2024 году, поддержка оппозиционных СМИ и НПО в Венгрии, спонсирование беспорядков в Сербии, «деформирование политической системы» Словакии, действия против властей Венесуэлы.

В 2013 году сотрудничество с Агентством прекратила Боливия, сославшись на вмешательство USAID во внутренние дела страны (оно передавало многомиллионные суммы сепаратистским группам, пытавшимся расколоть страну). В 2014 году разразился скандал вокруг деятельности USAID на Кубе. В распоряжение журналистов Associated Press попали документы, из которых следует, что сотрудники этого ведомства занималось вербовкой рэп-исполнителей для дестабилизации ситуации в стране и подрыве авторитета властей, а также засылали в кубинские вузы для ведения оппозиционной агитации студентов из Венесуэлы и Перу.

Отдельное место в деятельности Агентства занимал Азербайджан, где USAID вместе с другими западными организациями пытался манипулировать общественно-политическими процессами, применяя свои грязные методы – дезинформацию, ложь и фальсификации.

В свое время именно USAID - финансированием различных «гуманитарных» проектов - поддерживал сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, тем самым выступая против территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Это же Агентство непосредственно причастно к грязной кампании, проводимой на протяжении многих лет зарубежными СМИ против Азербайджана. Рука USAID отчетливо проглядывается в целом ряде антиазербайджанских фейков во время 44-дневной Отечественной войны, антитеррористической операции в Карабахе, мирной акции на Лачинской дороге, когда наши экоактивисты справедливо требовали прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана. Здесь же уместно вспомнить, как после войны руководство USAID стало горланить о выдуманных армянами пресловутых «этнических чистках».

С подобным предвзятым и необъективным подходом Азербайджан сталкивался также во время проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2012 году, Европейских игр 2015 года, Гран-при «Формула-1», Климатического саммита СОР29.

В свете этого показателен еще один любопытный факт: ранее глава USAID Саманта Пауэр тесно сотрудничала в рамках так называемых «гуманитарных проектов» с соучредителем сомнительной премии «Аврора» Рубеном Варданяном, который ныне вместе с другими обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана ожидает приговора суда в Баку.

«Азербайджанофобия, тюркофобия, политическая коррупция, "отмывание денег" и политические спекуляции в рамках так называемой премии "Аврора", очевидно, были общими ценностями и интересами Рубена Варданяна и Саманты Пауэр. Маски сорваны! В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!" – писал в то время помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Свою вредоносную политическую линию в отношении нашей страны USAID продолжает распространением спекуляций на тему якобы «тайной транспортировки» Азербайджаном российского газа в Европу. Реального нарушения Иреваном антироссийских санкций и фактов реэкспорта из Армении в Россию в USAID предпочитают не замечать.

Обратить внимание на преступную деятельность USAID в Азербайджане и провести аудит выделенных Агентством грантов призывают представители гражданского общества нашей страны. 13 февраля Форум национальных НПО Азербайджана направил обращение президенту США Дональду Трампу и Илону Маску, приветствовав расследование и разоблачение преступной деятельности USAID на глобальном уровне.

«К сожалению, на протяжении долгих лет средства американских налогоплательщиков превращались в коррупционные ресурсы USAID и использовались для формирования теневой сети администрации Байдена-Блинкена. В период Байдена-Блинкена, который стал для азербайджано-американских отношений потерянными годами, в обществе Азербайджана усиливались призывы к изгнанию USAID из страны и прекращению его деятельности, а также росло общественное возмущение. Гранты USAID и в Азербайджане, неся оскорбительный характер традиционным, национально-духовным ценностям, нанесли удар по имиджу и стратегическим интересам США в регионе.

Обнародованные факты показывают, что с 1991 года USAID потратил на различные проекты в Азербайджане более 410 миллионов долларов США. Новые данные указывают на то, что имя Азербайджана также фигурирует в различных активных грантовых проектах США на сумму 17 миллионов долларов.

Как организация, объединяющая более 600 НПО, мы выражаем надежду, что азербайджанская общественность с нетерпением ждет результатов такого расследования, а также разоблачения грантовых мошенников и аферистов», - говорится в обращении.

О состоянии взаимоотношений Баку с USAID в прошлом месяце рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что с 1 июля 2024 года деятельность USAID в Азербайджане де-юре невозможна, поскольку действовавший с 2000 года рамочный документ, на основании которого осуществлялось сотрудничество, истек 1 февраля прошлого года. «Мы проанализировали положения этого документа и то, как их выполнение происходило в последние годы. Выяснилось, что их деятельность [USAID] не служила интересам Азербайджана, а была направлена на реализацию повестки США в Азербайджане. На основании этого, в соответствии с положениями соглашения, нами были направлены уведомления, и мы заявили о своей незаинтересованности в продлении соглашения на действующих условиях», - сказал Байрамов.

Однако, по его словам, в этот период из США на самом высоком уровне поступали сообщения о продолжении сотрудничества в рамках USAID: «Мы проинформировали противоположную сторону о необходимости переговоров по условиям и направили США свои предложения в письменной форме. Но с февраля по июнь США пытались диктовать свои условия и навязать их Азербайджану, не учитывая легитимных интересов нашей страны. С учетом этого, азербайджанская сторона приняла решение больше не продлевать данное соглашение».

В связи с этим, сказал Байрамов, «пришло время прекратить их деятельность, нет необходимости в дальнейшем присутствии и представительстве USAID в Азербайджане, и момент для полного прекращения их деятельности уже настал».

***

Коррупция, шантаж, скрытые схемы «помощи» с размытыми границами – похоже, эпоха USAID действительно подошла к концу. Особенно это очевидно в Азербайджане.