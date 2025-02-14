Мария Захарова: Попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал

Попытки «половить удачу» в связи с крушением самолета AZAL и вбить клинья в отношениях между Россией и Азербайджаном обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, между странами, у которых такая совместная история, такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития, - это всё обречено на провал», - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Москва «готова к решению подобных проблемных вопросов в конструктивном ключе» в отношениях с Баку.

Источник: РИА Новости