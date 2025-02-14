Вэнс не исключил отправку войск США в Украину при провале переговоров

США могут отправить свои войска в Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — отметил он.

Это последовало за заявлением главы Пентагона Пита Хегсета 12 февраля, который исключил отправку американских войск в Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

По словам Вэнса, все варианты остаются «на столе переговоров», и соглашение, которое заключат стороны, может «многих шокировать».

Президент США Дональд Трамп, отметил вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте.

«Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», - отметил Вэнс.