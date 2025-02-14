В Гяндже мужчина пытался отрезать жене ухо

В Гяндже произошел инцидент, в результате которого женщина получила ножевое ранение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, местная жительница Гюльнар Аллахвердиева (1994 г.р.) была госпитализирована с колото-резаной раной в области уха.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, травму женщине причинил ее супруг.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В настоящее время проводится расследование по данному факту.