США могут завершить разработку плана по Украине в ближайшее время

Администрация Соединенных Штатов может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.

Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом (о разработке плана - прим. ТАСС), я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели", - приводит его слова телеканал CNBC.

Источник: ТАСС