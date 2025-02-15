Американская армия закрыла свои двери для трансгендеров

Армия Соединенных Штатов (сухопутный компонент Вооруженных сил США) прекратила операции по смене пола и прием трансгендеров на службу.

Об этом сообщается на странице армии США в социальной сети X.

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — указано в сообщении.

Уточняется, что решение о запрете на прием трансгендеров на службу вступает в силу незамедлительно.

Также Пентагон в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью.

Источник: Gazeta.ru