Американская армия закрыла свои двери для трансгендеров
Армия Соединенных Штатов (сухопутный компонент Вооруженных сил США) прекратила операции по смене пола и прием трансгендеров на службу.
Об этом сообщается на странице армии США в социальной сети X.
«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — указано в сообщении.
Уточняется, что решение о запрете на прием трансгендеров на службу вступает в силу незамедлительно.
Также Пентагон в своей школьной системе, обслуживающей семьи американских военнослужащих, начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью.
Источник: Gazeta.ru
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