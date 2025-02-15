Два человека погибли при падении автобуса с моста в Перу - ВИДЕО
В Перу два человека погибли и 38 пострадали при падении автобуса с моста.
Об этом 14 февраля сообщило местная редакция радиокомпании Voice of America.
«Автобус перевозил более 50 пассажиров, когда мост обвалился из-за разрушения конструкции», — приводятся в публикации слова представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилии Мартино.
Глава главного управления по рискам стихийных бедствий и национальной обороне в области здравоохранения Давид Апонте сообщил, что пострадавшие были переведены в больницы Чанкай и Хуарал. Большинство из них получили травмы из-за крушения транспортного средства.
Полицейские указали, что погибли водитель и пассажир двухэтажного автобуса. В реку также упал автомобиль.
По словам пассажиров, мост сломался на три части, и автобус остался в самой нижней, из-за чего вода реки Чанкай начала затапливать его.
«Мы проведем расследование и узнаем, выполняла ли компания, отвечающая за взимание платы за проезд и обслуживание дороги, свои функции», — сообщил министр транспорта и коммуникаций Рауль Перес.
Источник: iz.ru