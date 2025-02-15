Два человека погибли при падении автобуса с моста в Перу - ВИДЕО

В Перу два человека погибли и 38 пострадали при падении автобуса с моста.

Об этом 14 февраля сообщило местная редакция радиокомпании Voice of America.

«Автобус перевозил более 50 пассажиров, когда мост обвалился из-за разрушения конструкции», — приводятся в публикации слова представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями Сесилии Мартино.

Глава главного управления по рискам стихийных бедствий и национальной обороне в области здравоохранения Давид Апонте сообщил, что пострадавшие были переведены в больницы Чанкай и Хуарал. Большинство из них получили травмы из-за крушения транспортного средства.

Полицейские указали, что погибли водитель и пассажир двухэтажного автобуса. В реку также упал автомобиль.

По словам пассажиров, мост сломался на три части, и автобус остался в самой нижней, из-за чего вода реки Чанкай начала затапливать его.

«Мы проведем расследование и узнаем, выполняла ли компания, отвечающая за взимание платы за проезд и обслуживание дороги, свои функции», — сообщил министр транспорта и коммуникаций Рауль Перес.

Источник: iz.ru