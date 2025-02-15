Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в министерстве, Лавров и Рубио условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях "в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

"[Сторонами] обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях", - отметили в министерстве.

23:00

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялся по инициативе Вашингтона.

Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - сказали в министерстве.